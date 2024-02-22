«التموين» تضبط نصف طن دقيق مدعم في مخابز خاصة بالقاهرة

تمكنت مديرية التموين بالقاهرة من ضبط نصف طن من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية بعدد من المخابز الخاصة يستخدم في غرض غير المخصص له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة المختصة، فضلا عن ضبط مطحنين لقيامهما بإنتاج شكائر دقيق بلدي مدعم ناقص الوزن.

تكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع، وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية حتى يصل الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه محافظ القاهرة مديرية التموين بمتابعة وفرة السلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مطالبا المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية لعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار وتوفير السلع في الأسواق.

التموين تضبط عملية تزوير في حصص الدقيق المدعوم

ولفت ناصر ثابت، مدير مديرية التموين، إلى أن الحملات الرقابية المكثفة تمكنت من ضبط عملية تزوير في الدفاتر للتلاعب في حصص الدقيق المنصرف من المطحن بهدف التربح من بيع الفارق في السوق الموازية، وعدم وصول الدعم لمستحقيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.