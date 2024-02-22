بعد قرار إنتاج جزء ثان.. ماذا حقق فيلم «الحريفة» منذ طرحه بالسينمات؟

أعلن المنتج طارق الجنايني في الساعات الماضية، أنه قرر إنتاج جزء ثانِ من فيلم «الحريفة»، بعد النجاح الكبير الذي حققه منذ طرحه بدور العرض السينمائية، وذلك خلال استضافته مع أبطال الفيلم ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي.

إيرادات فيلم الحريفة

من جهته، كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم الحريفة نجح منذ انطلاق عرضه في تصدر إيرادات شباك التذاكر، محققًا 63 مليونا و481 ألفا و833 جنيها، بعد 7 أسابيع من طرحه، لافتًا إلى أن الفيلم تمكن من أن يدخل في قائمة أعلى 10 أفلام بالسينما المصرية.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية «ماجد»، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخري، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.

أبطال الفيلم

فيلم «الحريفة» من بطولة نور النبوي، خالد الذهبي، كزبرة، أحمد غزي، وعدد آخر كبير من الفنانين من اخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح.