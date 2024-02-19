فيلم الحريفة يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر

يواصل فيلم الحريفة للفنان نور النبوي، تصدر إيرادات شباك التذاكر المنافس في دور العرض السينمائية، وسط انتعاشة قوية بالسينمات والتي وصل عددها إلى 12 فيلمًا تنوعت بين الكوميدي والأكشن والاجتماعي.

إيرادات الفيلم

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراي لـ«الوطن»، أن فيلم الحريفة حقق أمس الأحد، إيرادات بلغت 529 ألفًا و58 جنيهًا، محتلا المركز الأول في دور العرض منذ طرحه.

أحداث وأبطال الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حول شخصية «ماجد»، والذي تتعرض أسرته لأزمة مالية كبيرة، فيضطر والده لنقله من مدرسته الدولية إلى مدرسة أخرى حكومية، لتبدأ حياته الجديدة وينضم لفريق كرة القدم في احدي مراكز الشباب.

الفيلم من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، خالد الذهبي، وآخرين من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح.