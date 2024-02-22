مصطفى عمار: أراهن على نجاح أحمد داش بـ«مسار إجباري» في دراما رمضان 2024

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّ مسلسل «مسار إجباري» للفنان أحمد داش والمكون من 15 حلقة، تجربة مهمة تخاطب قطاعا كبيرا من الشباب الذي يتابع الأعمال الدرامية من خلال التطبيقات الذكية والهواتف المحمولة وليس عبر شاشات التليفزيون.

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمتلك واحدة من أهم منصات المشاهدة في الوطن العربي وهي «WATCH IT»، التي حققت نجاحات كبيرة للغاية خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أنّ مسلسل «مسار إجباري» سيحقق نسب مشاهدات كبيرة في أوساط الشباب، ويناقش مشكلة اجتماعية مُصاغة بشكل جيد جدا، والإخراج والتأليف به متميز للغاية.

وتابع: «أراهن على نجاح أحمد داش كبطل لمسلسل مسار إجباري لأول مرة في دراما رمضان، والفريق الذي يصاحبه، وسيكون من الأعمال التي يُوضع تحتها خطوط في دراما رمضان».