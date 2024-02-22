عصام عمر يكشف تفاصيل مشاركته في مسار إجباري: أشعر بمسؤولية كبيرة

قال الفنان عصام عمر، إنه يشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل مسار إجباري، والمقرر عرضه علي إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتًا إلى أنه يشعر بمسؤولية كبيرة لتقديم بطولة عمل فني جديد بعد نجاح مسلسل «بالطو».

تفاصيل مشاركة عصام عمر في مسار إجباري

وأضاف «عمر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يقدم خلال أحداث المسلسل رسائل إيجابية للشباب، وأهمية التضحية من أجل الآخرين وأن يتخلى الإنسان عن أنانيته من أجل المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن الأحداث تتعلق بشابين شقيقين ولا يعرفان ذلك إلا عن طريق الصدفة والتي تأخذ حياتهما في مسار إجباري غير متوقع لهم لتقلبها رأسًا على عقب.

وتحت عنوان «أخين شايلين ذنب مش ذنبهم والمسار إجباري»، تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، إذ تقود الصدفة الشابان لمعرفة أسرار عن ماضيهما لتكشف معها العديد من المفاجآت والتي تغير مسار حياتهما دون اختيار منهما.

أبطال المسلسل

مسلسل «مسار إجباري» من بطولة عصام عمر، أحمد داش، صابرين، جوري بكر، نور محمود، محسن منصور، رشدي الشامي، بسمة، وعدد آخر من الفنانين من اخراج نادين خان وتأليف أمين جمال.