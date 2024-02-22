«صحة المنيا» تنفيذ 2869 ندوة تثقيف صحي وتوعية خلال شهر

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والوصول إلى المواطنين خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، ضمن جهود مديرية الصحة، للتوعية بالمبادرات الرئاسية بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين.

تنفيذ 2869 ندوة تثقيف صحي

من جهته، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ إدارة الثقافة الصحية، 2869 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و84 لقاءً جماهيريًا على مدار شهر، عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسعة، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية، لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

التعريف بالمبادرات الرئاسية

وأشار الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي، مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بالمديرية، إلى أنّه جرى تنفيذ 2642 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و108 ندوات خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن ودور العبادة، وتنظيم 84 لقاءً جماهيريًا، و99 ندوة بالقوافل العلاجية، إضافة إلى تقديم 158 مشورة عامة، موضحًا أنّ عدد الحضور بالندوات بلغ 35 ألفًا و290، وتركز الندوات على التعريف بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية، والوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية وغير المعدية، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.