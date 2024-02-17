تحذير من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم.. إجراءات الوقاية ومواجهة الأمطار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء والصعيد، شديد البردوة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح، مع وجود فرص لتساقط الأمطار، والشبورة المائية في الصباح الباكر.

تساقط أمطار

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يشهد طقس اليوم السبت، استمرار للأجواء الشتوية، حيث تتساقط أمطار متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، تمتد إلى أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، في ظل نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

إجراءات الوقاية ومواجهة الأمطار

وعن إجراءات الوقاية ومواجهة تقلبات الطقس والأمطار، قال الدكتور محمد بكري الخولي، استاذ الحالات الحرجة بكلية الطب في جامعة بني سويف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك إجراءات لابد من اتباعها في فصل الشتاء لمواجهة التقلبات الجوية وأهمها تناول المشروبات الدافئة، والعصائر الطازجة التي تحوي فيتامين سي منها البرتقال والليمون، كذلك ارتداء الملابس الثقيلة فى فصل الشتاء حتى تحميهم من أضرار البرودة الشديدة، كذلك إرتداء الجوارب والقفازات، والتخلص من الملابس الرطبة في حالة البلل من مياه الأمطار سريعًا، التوجه إلى الطبيب في حال الإصابة بدور برد.