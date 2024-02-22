محمود مسلم: الموقف الدولي تغير إيجابيا لصالح القضية الفلسطينية رغم تأخره

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن كل السيناريوهات متاحة أمام محكمة العدل الدولية فيما يخص قراراتها تجاه القضية الفلسطينية، ونحن كداعمين للقضية نستخدم رأي المحكمة لعمل زخم وضغط على المؤسسات الدولية سواء مجلس الأمن أو الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

تغير موقف فرنسا تجاه ما يحدث في غزة

وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك تحولا في الموقف الفرنسي تجاه ما يحدث في قطاع غزة، حيث رفض الرئيس الفرنسي ماكرون بشكل تام عملية اقتحام رفح، ويوجد تغير كبير كذلك في بعض المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية رغم تأخرها.

مصر تسير على أكثر من مسار منذ اليوم الأول لحل الأزمة

وتابع أن مصر تسير على أكثر من مسار منذ اليوم الأول لحل الأزمة، بدءًا بالمسار الإنساني، حيث قدمت مصر أكثر من 70% من المساعدات المساعدات الإنسانية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، بجانب المسار القانوني، وهو ما ظهر في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، وأيضا المسار السياسي والدبلوماسي، وظهر في زيارات وتواصل الرئيس السيسي يوميا مع مسؤولي دول العالم، فيما يخص القضية الفلسطينية.

وشدد على أن مصر أدت دورًا مهمًا أيضا فيما يخص القضية، خلال مؤتمر القاهرة للسلام في أول أسابيع الحرب، ومصر التي رفضت سياسة العقاب الجماعي تحت دعوى الدفاع عن النفس، مواصلا: «مصر موقفها يدعو للفخر، والقضية مترسخة في وجدان كل مصري، ومصر قدمت مقترحات للهدنة وعلى تواصل دائم ومباشر مع الفلسطينيين».