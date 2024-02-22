ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى لها هذا العام

ارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى لها هذا العام، حيث كان الارتفاع ملحوظًا بشكل كبير في عوائد السندات قصيرة الأجل، حيث صعدت بيانات التضخم الأمريكية لمؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة على نحو مفاجئ، ما أثار الشك حول تيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

واستقرت سندات الخزانة دون تغيير في مطلع تعاملات هذا الأسبوع، حيث استمر المتحدثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في الإدلاء بتصريحات حذرة تجاه مسار خفض أسعار الفائدة، بحسب تقرير الأسواق الصادر عن بورصة نيويورك لهذا الأسبوع.

مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

علاوة على ذلك، ترقبت الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يناير في يوم الثلاثاء، حيث خسرت سندات الخزانة مع ورود البيانات التي جاءت أعلى من المتوقع.

ومع ذلك، عكست سندات الخزانة بعض الخسائر خلال جلستي الأربعاء والخميس وسط تصريحات عددٍ من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والتي مالت نحو تيسير السياسة النقدية.

بيانات مؤشر أسعار المنتجين

وفي جلسة الجمعة، أنهت سندات الخزانة تعاملات هذا الأسبوع على خسائر بعد أن أكدت بيانات مؤشر أسعار المنتجين أن التضخم لا يزال مرتفعاً.