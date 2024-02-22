المطران عطالله حنا: مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية قضية فلسطين لن تنجح

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم أنه ليس الكنيست الإسرائيلي هو الذي يقرر مصير الشعب الفلسطيني، في تعليقه على تصويت الكنيست بعدم قيام دولة فلسطينية.

من يقرر مصير الشعب الفلسطيني هم الفلسطينيون أنفسهم

وأوضح «حنا» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن من يقرر مصير الشعب الفلسطيني هم الفلسطينيون أنفسهم، متابعا «قال الفلسطينيون كلمتهم منذ سنين بأنهم لن يقبلوا بالاحتلال والاستعمار ومن حقهم أن يعيشوا بحرية وسلام في ظل دولة فلسطينية مستقلة مثل باقي شعوب العالم».

وأضاف أنَّ هذه العنصرية المتنامية داخل إسرائيل لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تساعد على تحقيق العدالة والسلام الذي يحدثوننا عنه الكثيرون من القادة في العالم، فتحقيق العدالة والسلام لا يمكن أن يكون إلا من خلال إنهاء الاحتلال وتحقيق أمنيات وتطلعات الشعب الفلسطيني.

وأِشار إلى أنَّه لا توجد قوة قادرة على تصفية القضية الفلسطينية فالفلسطينيون موجودون وقضيتهم هي قضية حق وعدالة، ويجب أن يعرف العالم بأسره بأن حل القضية الفلسطينية لا يكمن من خلال تصفيتها بل من خلال نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة لكي يعيش بحرية وكرامة في وطنه مثل باقي شعوب العالم.