وداعا طبيب الإنسانية.. نجل هاني الناظر يعلن وفاة والده وموعد ومكان الجنازة

بعد أشهر من الصراع مع مرض السرطان، رحل عن عالمنا الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، تاركا خلفه حزنا عميقا لدى محبيه ومتابعيه.

أول تعليق من ابن هاني الناظر بعد وفاته

وقال الدكتور محمد الناظر، طبيب الجلدية، ونجل الدكتور هاني الناظر: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».

وتابع: «صلاة الجنازة اليوم الخميس 22-2-2024 في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر، إن شاء الله، وسيجرى إعلان موعد ومكان العزاء».