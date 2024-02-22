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وداعا طبيب الإنسانية.. نجل هاني الناظر يعلن وفاة والده وموعد ومكان الجنازة

كتب:

آية أشرف
12:27 م | الخميس 22 فبراير 2024
هاني الناظر

هاني الناظر

بعد أشهر من الصراع مع مرض السرطان، رحل عن عالمنا الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، تاركا خلفه حزنا عميقا لدى محبيه ومتابعيه.

أول تعليق من ابن هاني الناظر بعد وفاته

وقال الدكتور محمد الناظر، طبيب الجلدية، ونجل الدكتور هاني الناظر: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».

وتابع: «صلاة الجنازة اليوم الخميس 22-2-2024 في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر، إن شاء الله، وسيجرى إعلان موعد ومكان العزاء».

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بقلم آية أشرف