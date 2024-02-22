أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان بالإسكندرية.. «بلح وزبيب وقمر الدين»

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، أسعار الياميش في معارض أهلًا رمضان بالإسكندرية 2024، التي أتيحت داخل 10 منافذ حتى الآن، تغطي كل أماكن المدينة الساحلية بتخفيضات تصل إلى 30% وحتى نهاية الشهر الكريم، من أجل توفير التزامات المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق الخارجية.

أسعار الياميش في معارض أهلًا رمضان بالإسكندرية 2024

ويحوي معرض أهلًا رمضان 2024 في الإسكندرية، سلعًا وياميش بأسعار مخفضة، أبرزها كالتالي:

- زبيب مصري بناتي 100 جنيه.

- بلح جاف لشنطة رمضان 20 جنيهًا.

- جوز هند 1 كجم 150 جنيهًا.

- قمر الدين 400 جم 65 جنيهًا.

- تين مجفف 100 جنيه.

- مشمشية 430 جنيهًا.

- قراصيا 325 جنيهًا.

- عجوة 40 جنيهًا.

انخفاض أسعار ياميش رمضان

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن أسعار الياميش المنخفضة في المعرض، تؤدي إلى انخفاضها أيضا في السوق الخارجية، وهو ما يتبعه انخفاض في المعروض من «البلح والتمر والدوم والكركدية والتين المجفف والقراصيا والزبيب وجوز الهند، والسوداني، والخروب، والتمر هندي».