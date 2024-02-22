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آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. وداع مؤثر أبكى متابعيه

كتب:

شروق مراد
12:45 م | الخميس 22 فبراير 2024
الدكتور الراحل هاني الناظر

الدكتور الراحل هاني الناظر

بعد أشهر من الصراع مع مرض السرطان، رحل الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، والشهير بـ«طبيب الإنسانية»، عن عالمنا، إذ تدهورت حالته الصحية في أيامه الأخيرة، نتيجة جلسات العلاج الكيماوي، والتي اضطرته للغياب عن جمهوره فترة طويلة، ما جرى إعلانه على الصفحة الرسمية، والتي كانت آخر كلمات الدكتور هاني الناظر، لتسيطر حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي. 

آخر كلمات الدكتور هاني الناظر

وقبل رحيله عن عالمنا، ترك الدكتور هاني الناظر، رسالة طمأنة ووداع مؤثر، وكشف عن سبب غيابه عنهم خلال الفترة الماضية، قائلاً: «أحيانا وللأسف أضطر للغياب عن التواصل مع حضراتكم، بسبب جلسات العلاج الكيماوي، أما هذه الليلة فأنا في فترة تسمحلي بالتواجد معكم، واستقبال أسئلتكم الطبية في الأمراض الجلدية، والإجابة عليها وكتابة العلاج المناسب بإذن الله».

 

حزن الجمهور على الدكتور هاني الناظر

وعبر جمهور الدكتور هاني الناظر عن حزنهم الشديد بفقدانه، من خلال نشر صوره والدعاء له بالرحمة والمغفرة، خاصة وأنه كان دائم التواصل معهم، من خلال صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إذ كان يصف لهم الدواء، ويقدم النصائح والاستشارات الطبية، على الرغم من تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

موعد جنازة الدكتور هاني الناظر

وأعلن الدكتور محمد الناظر ابن الدكتور هاني الناظر عن موعد صلاة الجنازة اليوم الخميس، بعد صلاة العصر، في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، بجوار مستشفى زايد التخصصي.

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بقلم شروق مراد