بعد وفاة هاني الناظر.. علامة تكشف إصابتك بالسرطان «احذر تجاهلها»

منذ عدة أشهر أصيب الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، الشهير بـ«طبيب الإنسانية»، بصداع شديد، ليكتشف إصابته بمرض السرطان اللعين، ويبدأ على الفور جلسات العلاج الكيماوي، التي أفقدته القدرة على التواصل مع جمهوره، من فترة لأخرى، حتى توفي نتيجة تدهور حالته الصحية.

وبعد وفاة هاني الناظر، متأثرًا بجلسات العلاج الكيماوي، أثناء صراعه مع مرض السرطان، الذي اكتشفه بعد إصابته بالصداع، أوضح الدكتور أحمد صلاح كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب، في كلية طب قصر العيني، في حديثه لـ«الوطن»، أن الصداع أحد أهم العلامات التي تشير إلى الإصابة بالسرطان، ويجب عدم تجاهلها، خاصة إذا استمر لفترات طويلة وبشكل متكرر، حينها يجب الخضوع للكشف لمعرفة التاريخ المرضي: «الصداع مش مجرد وجع في الرأس وخلاص، لا ده ممكن يكون علامة على السرطان».

متى يكون الصداع علامة على السرطان؟

يشير الصداع إلى الإصابة بالسرطان، وقد تتبعه بعض العلامات والأعراض التي تؤكد ذلك، منها نزيف في المخ، وارتفاع ضغط المخ: «ممكن الشخص يجيله صداع، وبعدين يحصله نزيف، أو يرتفع الضغط بتاع مخه، ده بيقول إن حالة المريض خطيرة»، وفقًا لـ«كامل».

الصداع من أهم علامات السرطان

الصداع من أهم العلامات التي تشير إلى الإصابة بالسرطان، لكن في حالات معينة، يجب الانتباه إليها جيدًا، بحسب أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب في طب قصر العيني:

الصداع بشكل متكرر ولفترات طويلة.

الإحساس بالصداع في الليل أكثر من النهار.

زغللة في العين.

خلل في هرمونات الجسد.

انقطاع للدورة عند الفتيات، لفترات طويلة.

خلل في الحركة والاتزان والإحساس.

زيادة في ضغط المخ، مما يشير إلى أن الصداع قد يكون علامة على الإصابة بالسرطان.

تشنجات في المخ.

زيادة في الوزن.

زيادة في نمو الشعر.

الدخول في غيبوبة.

الشعور بالغثيان والقيء مع الصداع.