آخر كلمات هاني الناظر عن رمضان: نفسي أعمل حاجات كتير في الشهر الكريم

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» قبل بضعة أيام من وفاته: «سعيد جدا بمحبة الناس اللي ظهرت أكثر بعد إعلان إصابتي بخلايا سرطانية خبيثة، أنا اتفاجئت بكل الحب والدعوات اللي وصلتني على الفيس بوك، واتصالات الناس اللي بلغني بيها ابني، شكرا من قلبي».

آخر أمنية للدكتور هاني الناظر

وكشف الدكتور هاني الناظر قبل وفاته من خلال تصريحاته لـ«الوطن» عن آخر أمنية يريد تحقيقها، «بتمنى أرجع العيادة وأشوف الناس، ونفسي ييجي شهر رمضان عشان ليه ذكريات جميلة معايا ومع أسرتي، أنا قولت لابني يخفض سعر الكشف عشان الناس، وأقدر أرد جميل كل شخص دعا ليا في محنتي».

وفاة الدكتور هاني الناظر

وأعلن الدكتور محمد هاني الناظر، عن وفاة والده صباح اليوم، وحدد مكان الجنازة في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.