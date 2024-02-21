افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في البحر الأحمر.. خصومات تصل إلى 25%

تستعد محافظة البحر الأحمر لشهر رمضان المبارك بعدد من معارض أهلا رمضان تضم جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، تناسب احتياجات المواطنين، بخصومات تصل إلى 25% بالتنسيق مع مديرية التموين بالبحر الأحمر والغرفة التجارية تحت إشراف اللواء المحافظ عمرو حنفي.

افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 بالبحر الأحمر

وأشار شاذلي عايش مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، انتهاء كافة التجهيزات بمعارض اهلا رمضان بمدن المحافظة.

وأشار إلى افتتاح معرض اهلا رمضان بشارع النصر بمدينة الغردقة بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وعدد من قيادات التموين و الغرقة التجارية خلال الساعات المقبلة.

معارض أهلا رمضان

وأضاف عايش انه سيتم افتتاح معارض أهلا رمضان بالبحر الأحمر في باقي مدن المحافظة تباعا، موضحا أن المعارض تضم جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم و تكفي لعدة شهور قادمة بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

ولفت إلى أن الرقابة على معارض أهلا رمضان بالبحر الأحمر مستمرة طوال شهر رمضان الكريم حيث مفتشين من إدارة التموين والرقابة التجارية تتابع المعارض لضبط الأسعار بالتعاون مع الأجهزة المختصة لحماية المستهلك.