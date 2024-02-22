رمضان 2024.. منصة watch it تكشف عن البوسترات الفردية لـ«جودر»

كشفت منصة watch it عن البوسترات الفردية لأبطال مسلسل «جودر»، والذي يقدم بطولته النجم ياسر جلال، ويخوض به السباق الرمضاني المقبل، ومن المقرر عرضه على احدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

وتضمنت البوسترات الدعائية الفردية لأبطال المسلسل وهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، وفاء عامر.

أحداث مسلسل جودر

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الفاتزيا والتشويق، حول شخصيتي «جودر»، و«شهريار»، والتي يجسدهما الفنان ياسر جلال خلال الأحداث، وتجسد الفنانة وفاء عامر شخصية والدته، وهي أحداث مقتبسة من الروايات الشهيرة لحكايات ألف ليلة وليلة، وهي من سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

أبطال مسلسل جودر

المسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، أحمد فتحي، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، محمد البزاوي، عايدة رياض، ياسر الطوبجي، وليد فواز، محمد محمود عبدالعزيز، وآخرين.