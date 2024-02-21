رمضان 2024.. مؤلف مسلسل جودر يكشف ملامح شخصيتي ياسر جلال

قال المؤلف أنور عبدالمغيث، إن أبطال مسلسل «جودر» أوشكوا على الانتهاء من تصوير مشاهدهم، تمهيدا للعرض على إحدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المقبل.

تفاصيل شخصيات ياسر جلال بالمسلسل

وأضاف «عبدالمغيث»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنان ياسر جلال يجسد شخصيتين خلال الأحداث، وهما شخصية شهريار، والأخرى هي شخصية «جودر»، لافتًا إلى أن أحداث المسلسل مستوحاة من الروايات الشهيرة لـ ألف ليلة وليلة، ويسيطر عليها طابع التشويق إلى جانب تفاصيل شخصية شهريار وسبب شهرته عبر التاريخ.

وأوضح المؤلف، أنه يركز خلال أحداث مسلسل «جودر» على قصة البطل الشعبي بتفاصيل حياته، بعيدًا عن تيمة الأكشن والصراعات داخل الحارة الشعبية، والتي تبدأ أحداثها مع رحلة جودر، والذي يمكث 10 سنوات في جزيرة منعزلة، وتنطلق معها الأساطير.

أحداث وأبطال المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول شخصيتي «جودر» و«شهريار»، والتي يجسدهما الفنان ياسر جلال، إلى جانب الفنانة نور اللبنانية والتي تجسد شخصية شهر زاد، في عودة لتلك الحقبة التاريخية في قديم الزمان وأسباب معاناة شهريار، إلى جانب رحلة جودر في الصعود من صياد بسيط إلى شخص آخر غني وتحولت حياته ومصيرها.

والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ونور اللبنانية، وياسمين رئيس، وسامي مغاوري، وأحمد فتحي، وأحمد بدير، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من إخراج إسلام خيري، وتأليف أنور عبدالمغيث.