توقف عنها فورا.. عادات يومية حذر منها هاني الناظر أثناء الصيام

توفي الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، الذي ظل يتواصل مع متابعيه، رغم مرضه الشديد، موجها لهم نصائح طبيبة مهمة، بالإضافة إلى عادات يومية حذر منها هاني الناظر أثناء الصيام، ونصح بالتوقف عنها فورا.

عادات يومية حذر منها هاني الناظر أثناء الصيام

قبل وفاته، هناك عادات يومية حذر منها هاني الناظر أثناء الصيام، مشددا على ضرورة التوقف عنها فورًا، منها تناول المياه الباردة عند الإفطار، خاصة مع سماع صوت الآذان، إذ يندفع كثيرون لشرب المياه، ما يسبب مشكلات صحية، مشددا على ضرورة تناول المياه الدافئة: «مينفعش أول ما المدفع يضرب، نجري نشرب ماية باردة، لأنها بتأثر سلبًا على الأوعية الدموية»، بحسب تصريحات تليفزيونية له.

من العادات الخاطئة التي يجب التوقف عنها فورًا عند الإفطار، هي تناول المخللات، لأنها تسبب مشكلات صحية عديدة على جسم الإنسان، أهمها ظهور التجاعيد المبكرة.

تحذير من الخروج وقت التقلبات الجوية

حذر هاني الناظر، من الخروج وقت التقلبات الجوية، خاصة في أثناء الصيام، حتى لا يصبح الشخص عرصة للإصابة، بالفيروسات والأمراض المعدية، خاصة أن الجسم يكون في حالة ضعف، بسبب الامتناع عن الطعام والشراب.

هاني الناظر ينصح بتناول السلطة الخضراء

نصح الراحل هاني الناظر بضرورة تناول السلطة الخضراء، عند الإفطار في شهر رمضان، لأنها مفيدة جدًا لصحة الجسم خاصة الجلد، وتساعد على تقوية المناعة لمواجهة الفيروسات، والأمراض المعدية المنتشرة، بالإضافة إلى المشي بعد تناول الإفطار بنصف ساعة، لأن ذلك يجعل مناعة الجسم أقوى بكثير.