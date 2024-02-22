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ينتهي 20 مارس.. هل يشهد الشتاء اضطرابات في حالة الطقس مرة أخرى؟

كتب:

إسراء حامد محمد
11:35 ص | الخميس 22 فبراير 2024
حالة الطقس

حالة الطقس

نحو شهر يفصلنا عن انتهاء فصل الشتاء الذي يودعنا في يوم 20 مارس من كل عام، ليبدأ فصل الربيع بأجوائه المميزة والمعتدلة، وبعد أن شهد الأسبوع الماضي تقلبات في حالة الطقس، هل توجد اضطرابات في الأحوال الجوية حتى انتهاء هذا الفصل أم لا؟.

هل نشهد اضطرابات في حالة الطقس حتى انتهاء فصل الشتاء؟

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من الممكن أن نشهد اضطرابات جوية وحالات عدم استقرار في الأحوال الجوية، ومن الممكن أن تكون بسقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح حتى انتهاء ذلك الفصل.

ولفتت خلال حديثها لـ«الوطن» إلى أن فصل الربيع أيضا من المعروف عنه أنه يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، مشيرة إلى أن حالة الطقس على مدار الأسبوع المقبل، والتي تبدأ من اليوم حتى الثلاثاء المقبل، تشهد استقرارا في حالة الطقس والأحوال الجوية بشكل كبير، وتكون قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، وتكون حالة الطقس مستقرة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار اليومين المقبلين، ولكنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية، ولن ترتقي إلى مسمى التقلبات الجوية، كما نشهد استقرارا في الأحوال الجوية بشكل كبير في معظم المحافظات على مدار الأسبوع المقبل. 

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