أماكن معارض أهلا رمضان في الدقهلية.. تخفيضات كبيرة على السلع المختلفة

أوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن»، أنّ معرض أهلًا رمضان بمحافظة الدقهلية، جاء بتخفيضات كبيرة على مختلف السلع بالأخص الغذائية الأساسية، في شهر رمضان واللحوم والدواجن.

وأشار إلى توفير أكثر من معرض في مختلف المراكز، من أجل تسهيل الشراء والاستفادة بأكثر من 25% من التخفيضات على الأسعار، مضيفًأ أنّ المعرض يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

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أماكن معرض أهلا رمضان في الدقهلية

وجاءت أماكن معرض اهلا رمضان بالتفصيل في المراكز بمحافظة الدقهلية، كالآتي:

- مركز أجا في فود باسكت بشارع فهمي بأجا

- مركز منية النصر بجوار مجلس المدينة

- مركز المطرية بجوار مجلس المدينة

- مركز ميت سلسل في أسواق سنجة بميت سلسيل

- مركز الجمالية في ميدان الكوبري بالجمالية

- مركز تمي الأمديد داخل معرض أولاد نجيب بصدقا

- معرضان بمركز المنصورة في حي شرق في شارع عبد السلام عارف وحي غرب في شارع الجيش

- مركز طلخا في حديقة الطفل والأسرة - السنبلاوين في السوق الحضاري

- مركز بني عبيد شارع مجلس المدينة بجوار المجلس

- مركز الكردي معرض خالد البدوي

- مركز ميت غمر شارع أحمد عرابي خلف الحملة الميكانيكية في مجلس المدينة بميت غمر

- مركز دكرنس أمام حديقة الطفل

- مركز بلقاس سوق بهية

- مركز شربين شارع الجيش أمام موقف الاتوبيس نبروه أمام مركز الشركة

أسعار البلح والسلع الغذائية في «أهلا رمضان» بالدقهلية

- السكر 27 جنيهًا

- الأرز 30 جنيهًا

- اللحوم 295 جنيهًا

- الدواجن 120 جنيهًا

- الكبدة 295 جنيهًا

- اللحمة المفرومة 295 جنيهًا

- الدقيق 27 جنيهًا

- البلح 25 جنيهًا

- المكرونة 29 جنيهًا

- الزيت 50 جنيهًأ للعبوة الصغيرة

- الزيت 80 جنيهًا للعبوة الكبيرة

- الشاي 1 كيلو بـ55 جنيهًا

- سمنة بـ90 جنيهًا