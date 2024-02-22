أكاديمية المعلمين: مد التقديم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفي

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين مدّ فتح باب التقدم للبرامج الرقمية لتغيير المسمى الوظيفي على منصة المعلم للتدريب عن بعد للمرشحين لعام 2023، مبينة أنَّه جرى مد فترة التقدم من يوم الأحد 25 فبراير وحتى يوم الثلاثاء 27 فبراير .

تغيير المسمى الوظيفي

ووجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تعليمات مهمة للتقدم لتغيير المسمى الوظيفي على أن يقوم المعلم الآتي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني www.pat.edu.eg والاطلاع على الإعلان والشروط جيداً.

- حجز الحقيبة الرقمية والتي جرى برمجتها لتوافق تخصص المستهدف.

- التأكّد من كتابة رقم المحمول والبريد الالكتروني بدقة، إذ يجرى إرسال رسالة تأكّيد من نظام الدفع الإلكتروني (فوري باي).

- الاطلاع على المادة المعرفية للحقيبة التدريبية جيداً قبل حجز ميعاد الاختبار.

- حجز مكان وميعاد الاختبار بالفرع التابع له المستهدف طبعًا للمواعيد المتاحة على المنصة في الميعاد الذي يتم حجزه بمعرفته.

- يحضر المستهدف الأوراق التالية وتسليمها إلى الفرع التابع له: صحيفة أحوال الكترونية حديثة معتمدة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة إيصال سداد فوري باي.

- التزام المستهدف بجميع قواعد الاختبار الإلكتروني بالفرع التابع له وتنفيذ توجيهات المسئول عن قاعة الاختبار.