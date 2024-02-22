أسعار الزيتون والمخلل في معارض أهلا رمضان بالمنوفية

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، توفير السلع الغذائية الأساسية كافة في جميع معارض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة، وذلك لسد احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم.

أسعار الزيتون والطرشي

وأكد المحاسب أسامة عزالدين وكيل وزارة التموين بالمنوفية لـ«الوطن»، أنّ أسعار الزيتون والمخلل في معارض أهلًا رمضان عليها تخفيضات تصل إلى 30%، مع توافر جميع السلع الغذائية الأساسية في منافذ المبادرة الأمر الذي جعل الأهالي تتوافد على الشراء للاستفادة من التخفيضات.

وقال طه عبدالعزيز، أحد البائعين المشاركين في المبادرة، إنّ أسعار المخلل والزيتون تشهد تخفيضات هائلة مع توافر جميع الأنواع على مدار اليوم، كما توجد عروض على السلع الغذائية لزيادة الطلب عليها خلال الفترة الحالية.

أسعار الزيتون والمخلل في معارض أهلًا رمضان

كيلو طرشي بوليفي 45 جنيهًا

كيلو ليمون معصفر 25 جنيهًا

كيلو زيتون طبيعي 90 جنيهًا

كيلو زيتون دولسي 85 جنيهًا

كيلو زيتون أخضر 90 جنيهًا

جردل طرشي بوليفي 30 جنيهًا

جردل ليمون معصفر 30 جنيهًا

جردل بصل 45 جنيهًا

جردل القرنبيط 25 جنيهًا

جردل زيتون طبيعي 70 جنيهًا

جردل زيتون دولسي 50 جنيهًا

جردل خيار قشة 70 جنيهًا