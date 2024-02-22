رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إقبال كبير على معرض أهلا رمضان في العريش.. كيلو السكر بـ27 جنيها

كتب:

حسين إبراهيم
03:34 م | الخميس 22 فبراير 2024
معرض أهلا رمضان بالعريش

معرض أهلا رمضان بالعريش

شهد معرض أهلًا رمضان بمدينة العريش اليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وذلك لشراء احتياجاتهم الأساسية من «الأرز والسكر والزيت» وياميش رمضان، بسبب الفروق الكبيرة في الأسعار عن المحال التجارية والأسواق الأخرى بالمدينة.

وذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، أنّ الإقبال على المعرض من المواطنين، جاء بسبب الفروق الكبيرة في الأسعار، إذ بشهد المعرض تخفيضات على مختلف السلع تتراوح بين 25 و30%.

سعر كيلو الأرز بمعرض أهلًا رمضان

وأضافت المديرية، أنّ سعر السكر في معرض أهلا رمضان سجل 27 جنيهًا، والزيت 90 جنيهًا لتر صافي، وكيلو الأرز بـ28 جنيهًا، بفارق أسعار عن المحال التجارية والأسواق.

عدم تخزين البضائع

وأكد طالب عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية في بيان له، أنّ السلع الغذائية متوفرة بكثرة في جميع معارض أهلا رمضان، مطالبًا المواطنين بعدم تخزين البضائع، مشيرًا إلى أنّ الأسعار ثابتة، وسوف تكون هناك كميات كبيرة تكفي لما بعد رمضان.

اقرأ المزيد:

مطار العريش يستقبل طائرة إماراتية تحمل مساعدات إنسانية لصالح أهل غزة

موعد تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام في رمضان

حملات تموينية على الأسواق ومعارض أهلا رمضان في العريش

بتخفيضات 35%.. وزير التموين يفتتح معرض «اهلا رمضان» بشبرا الخيمة

محافظ الإسكندرية يفتتح معرض اهلا رمضان بـ«أرض كوتة»

انتهاء التجهيزات لافتتاح معرض اهلا رمضان بأرض كوتة بالإسكندرية

شمال سيناء تتسلم 106 آلاف شجرة مثمرة وزينة للحد من الاحتباس الحراري

تركيب محول كهرباء جديد لدعم قرى غرب الشيخ زويد شمال سيناء
بقلم حسين إبراهيم