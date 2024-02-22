إقبال كبير على معرض أهلا رمضان في العريش.. كيلو السكر بـ27 جنيها

شهد معرض أهلًا رمضان بمدينة العريش اليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وذلك لشراء احتياجاتهم الأساسية من «الأرز والسكر والزيت» وياميش رمضان، بسبب الفروق الكبيرة في الأسعار عن المحال التجارية والأسواق الأخرى بالمدينة.

وذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، أنّ الإقبال على المعرض من المواطنين، جاء بسبب الفروق الكبيرة في الأسعار، إذ بشهد المعرض تخفيضات على مختلف السلع تتراوح بين 25 و30%.

سعر كيلو الأرز بمعرض أهلًا رمضان

وأضافت المديرية، أنّ سعر السكر في معرض أهلا رمضان سجل 27 جنيهًا، والزيت 90 جنيهًا لتر صافي، وكيلو الأرز بـ28 جنيهًا، بفارق أسعار عن المحال التجارية والأسواق.

عدم تخزين البضائع

وأكد طالب عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية في بيان له، أنّ السلع الغذائية متوفرة بكثرة في جميع معارض أهلا رمضان، مطالبًا المواطنين بعدم تخزين البضائع، مشيرًا إلى أنّ الأسعار ثابتة، وسوف تكون هناك كميات كبيرة تكفي لما بعد رمضان.