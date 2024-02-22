قطع مياه الشرب عن مناطق بالقاهرة بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن بعض المناطق بسبب أعمال الصيانة، وقال بيان صادر عن الشركة، إنه نظراً لأعمال اللحام على خط قطر 1000مم الخاص بشارع الخليج المصري، سيتم قطع المياه عن «شارع الخليج المصري ومتفرعاته، ومنطقة حدائق القبة بالكامل وضعف المياه عن منطقة مساكن الأحلام، ومنطقة الأشراف بالزاوية الحمراء».

قطع مياه الشرب عن مناطق بالقاهرة

وأضافت الشركة، أنه سيتم ذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري، وحتى الساعة الخامسة مساء اليوم ذاته لمدة 8 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

هذا وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة واتساب على رقم 01206665125.