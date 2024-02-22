أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مواعيد امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل بمحافظة الإسكندرية بالمراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، وسيُؤدى الطلاب في جميع مدارس الإسكندرية الامتحانات في نفس التوقيت الأسبوع المقبل لتكون أول امتحانات شهر بعد إجازة نصف العام الدراسي.

مواعيد امتحانات شهر فبراير

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مواعيد امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل للمراحل الدراسية الثلاثة «ابتدائي، وإعدادي، وثانوي» ستبدأ جميعها الأسبوع المقبل، وقد تحدد الأحد 2024/2/25 للبدء في الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية.

أهمية الامتحان الشهري

وأضاف الدكتور «عربي»، إن امتحانات الشهر لها أهمية في تقييم الطلاب وتحدد درجات أعمال السنة، حيث يتم حساب مجموعها في نهاية العام الدراسي إلى جانب الأنشطة التي يؤديها الطالب، وتٌساهم في رفع مجموع الطلاب، وعلى الطلاب الاهتمام بأداء تلك الامتحانات لأهميتها والتعود على أداء وجو الامتحانات استعدادا لامتحانات نهاية العام.