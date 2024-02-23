بسنت أبو باشا تشعل فتنة بين جونيور وحسن الرداد في مسلسل محارب

تشارك الفنانة بسنت أبو باشا في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «محارب»، مع الفنان حسن الرداد، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مشاركة بسنت أبو باشا في مسلسل محارب

وأضافت بسنت أبو باشا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تٌجسد شخصية تدعى «علياء»، وهي الصديقة المُقربة لشخصية «إبراهيم» الذي يُجسده الفنان محمود ياسين جونيور، وتحاول الإيقاع بينه وبين شقيقه حسن الرداد.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حول رحلة الشاب عزيز الذي يٌجسده الفنان حسن الرداد، ويعيش مع أسرته في الصعيد، وبعد وفاة والده ينتقل للعيش في القاهرة مع صراعات جديدة، وأسرار تنكشف تجعل حياته تنقلب بشكل كلي.

أبطال مسلسل محارب

المسلسل من بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، منة فضالي، ناهد السباعي، سلوي عثمان، محمود ياسين جونيور، تامر عبدالمنعم، كريم العمري، أحمد زاهر، محمود الليثي وآخرين من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد سيد بشير.