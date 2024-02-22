بسنت أبو باشا عن «عتبات البهجة»: الوقوف أمام يحيى الفخراني حلم

تواصل الفنانة بسنت أبو باشا، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل «عتبات البهجة»، مع الفنان القدير يحيي الفخراني، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل وينتمي لنوعية الـ15 حلقة، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مشاركة بسنت أبو باشا في عتبات البهجة

وكشفت «أبو الباشا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل دورها بالعمل، لافتة إلى أنها تجسد شخصية «حلا»، وهي حفيدة النجم يحيي الفخراني، ويجمعها الكثير من المشاهد معه، وهو ما اعتبرته بمثابة حلم تحقق رغم الشعور بالرهبة للوقوف أمامه.

أحداث وأبطال المسلسل

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة حول شخصية «بهجت الانصاري»، وهو يوتيوبر يقدم محتوى من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعنوان «عتبات البهجة»، ويقدم خلالها العديد من الرسائل لنشر البهجة والسعادة.

ومسلسل عتبات البهجة من بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله، علاء مرسي، محسن منصور، ليلي عزالعرب، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل.