رمضان 2024.. منصة WATCH IT تروج لمسلسل سر إلهي بطولة روجينا 

روجت منصة WATCH IT لمسلسل سر إلهي والمقرر عرضه في موسم رمضاني 2024، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال منشور عبر الحساب الرسمي على «إنستجرام».

وعلق حساب المنصة: «انتظروا النجمة روجينا في مسلسل سر إلهي على منصة WATCH IT.. رمضانك عندنا».

تدور أحداث مسلسل سر إلهي في إطار اجتماعي شعبي، حول معاناة شخصية نصرة، التي تتعرض لمواقف صعبة في حياتها وتواجه الغدر من القريبين حولها، فتتحول لشخصية أخرى وتقرر استرجاع حقها ممن ظلمها.

المسلسل من بطولة روجينا، أحمد مجدي، محمد ثروت، مي سليم، صلاح عبد الله، ميمي جمال، أحمد سلامة، محمود الحديني، رنا رئيس، نهي عابدين، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمين جمال، وإخراج وتصوير رؤوف عبد العزيز.