بعد اتهامات بسرقة اللحن.. «يوتيوب» يحذف أغنية «كدابة» لحسام حبيب

فأجات إدارة موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، الجمهور، بحذف أغنية «كدابة» لحسام حبيب، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد اتهامات بسرقة ألحانها.

سبب حذف أغنية كدابة لحسام حبيب

وجاء حذف أغنية كدابة لحسام حبيب، بعد أن اتهم المنتج والموزع محمد شفيق، بسرقة لحن الأغنية من أغنية «بياعة» للفنان محمود عز.

أغنية «كدابة» من كلمات عمرو المصري، وإلحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

علاقة أغنية حسام حبيب بحياته الشخصية

وكان ربط الجمهور بين أغنية حسام حبيب وحياته الشخصية، إذ تقول كلماتها: «كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة.. بتعيشي في دور إنك متسابة، أستاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل».

وتواصلت «الوطن» مع عمرو المصري، مؤلف الأغنية، للرد على الاتهامات التي وجهت للأغنية، فقال: «كل ما يتداول حول أن أغنية كدابة تتعلق بحياة حسام حبيب الشخصية غير صحيح تمامًا، لأننا نعمل على الأغنية منذ أكثر من سنة ونصف تقريبًا قبل حدوث أي مشاكل».