موعد امتحانات شهر فبراير للصفين الأول والثاني الثانوي في الغربية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالغربية، مواعيد امتحانات الشهر الخاصة بطلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني 2024، وذلك بمختلف مدارس الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة.

الامتحانات الشهرية لأولى وثانية ثانوي

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنّ الامتحانات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي للترم الثاني، تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بها، اليوم، في اجتماع حضره مديرو التعليم العام والتطوير التكنولوجي، والمكتب الفني إلى جانب مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

موعد الامتحانات الشهرية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أنّ امتحانات شهر فبراير للصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني، للعام الدراسي الحالي، ستُعقد من 3 إلى 7 مارس المقبل، وذلك بمختلف مدارس الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وهدفها تدريب الطلاب والطالبات على النموذج الإلكتروني قبل الامتحان الشهري الفعلي واستخدام الطلاب والطالبات للتابلت.