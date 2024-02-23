فضل سورة الكهف يوم الجمعة.. مغفرة ما بين الجمعتين

يحرص كثير من المسلمين على قراءة القرآن الكريم منها سورة الكهف في يوم الجمعة لما في هذا اليوم من بركة وفضل كبير، ويستحب فيه الإكثار من العبادات والأعمال الصالحة، إلا أن البعض قد لا يعلم فضل سورة الكهف وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

فضل سورة الكهف

أوضحت دار الإفتاء المصرية، فضل سورة الكهف مؤكدة أن قراءتها في يوم الجمعة لها فضل كبير ذُكر في «الأشباه والنظائر» لابن نجيم، كما قال ابن القيم في «زاد المعاد»: «من خواص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف فيه».

تعرف على فضل سورة الكهف

وتابعت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، فضل سورة الكهف، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

سورة الكهف يوم الجمعة

واستكملت: عن عمر رضي الله عنه، وروي بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة»، وفي إسنادهما ضعف، ثم قال: ويستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها، وهو ما يوضح فضل سورة الكهف.

وفي فضل سورة الكهف، قالت دار الإفتاء، إنه من المستحب قراءتها في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها لا في خصوص الوقت قبل الصلاة، وأنه إذا قرئت في هذا الوقت داخل المسجد تأدى بها المستحب، كما تجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا.