أيمن الجميل: معارض «أهلا رمضان» جهد كبير لمواجهة التضخم.. والقطاع الخاص مدعو لمزيد من المشاركة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة «كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية»، إن معارض أهلا رمضان التى تتضمن مجموعة كبيرة من السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30 % من سعر السوق ، تمثل جهدا كبيرا من الدولة المصرية لمواجهة التضخم وموجات الغلاء الناتجة عن الأزمات العالمية المتتابعة ، وتعكس روح التعاون بين الدولة ممثلة فى الوزارات المعنية والأجهزة المختلفة وبين القطاعات الإنتاجية المختلفة لخدمة المواطنين.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، إن معارض «أهلا رمضان» تتسم بمجموعة من المميزات، أولها أنها لا تتركز فى محافظة واحدة مثل القاهرة ، بل موجودة ومنتشرة فى جميع محافظات مصر خاصة المحافظات الحدودية والنائية ، لتوفير مختلف السلع الأساسية لجميع فئات المواطنين ، وثانيا ، أن المعارض تتضمن أهم السلع التى يحتاجها المواطنون خصوصا الفئات الأكثر احتياجا ، مثل اللحوم والدواجن بأسعار مدعومة وأقل حتى من أسعار المنافذ الرسمية وكذلك الأرز والفول والمكرونة والسكر والزيت ، وهى أهم المنتجات التى يحتاجها المواطنون ونحن نستعد لشهر رمضان المبارك

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل إن معارض أهلا رمضان تمثل فرصة كبيرة للمشاركة فى هذا الجهد التكافلى الذى ترعاه الحكومة وأجهزة الدولة ، وتشارك بعه بعض الشركات الخاصة ، إلا أن هذا الجهد يمكن أن يتعاظم ويتسع بمزيد من المشاركة من قبل شركات القطاع الخاص ، خاصة فى التوقيت الحالى وظروف السوق، ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك لضخ كميات من السلع الأساسية بأسعار رمزية ، من أجل دعم الجهد التكافلى الرائع الذى تقوم عليه معارض أهلا رمضان

وتابع أيمن الجميل ، أن العمل التكافلى مع الشركاء فى مؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى ، يساعد المجتمع بكامله على مواجهة التأثيرات المترتبة على الأزمات العالمية وموجات الغلاء، بدءا بتوابع جائحة كورونا وكذلك الآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت إلى نسبة تضخم غير مسبوقة وارتفاعا جنونيا فى أسعار النفط والمواد الغذائية واضطرابات فى إنتاج المصانع والشركات وكذلك التأثير السلبى الكبير على حركة النقل والسياحة وخطوط الطيران وسلاسل التوريد ، كما يجعل المجتمع أقوى وأكثر تماسكا في مواجهة الأزمات المستقبلية مادام لدينا ثقافة التعاون والتكافل وعمل الخير.