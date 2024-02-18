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«الغرفة التجارية»: معارض أهلاً رمضان توفر أساسيات السوق والسكر بـ 27 جنيها

كتب:

محمد عزالدين
01:01 ص | الأحد 18 فبراير 2024
معارض أهلا رمضان

معارض أهلا رمضان

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إنه خلال 10 أيام ستكون معارض أهلا رمضان مٌتاحة بكل المحافظات.

تزاحم كبير على أسعار السكر

ولفت محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي»، أن هناك سلعا سيكون عليها تزاحم كالسكر وبالتالي سيكون هناك ضخ له حتى أواخر رمضان.

30% تخفيضات كبيرة على أسعار السلع

وأشار إلى أن متوسط خفض الأسعار بـ«أهلا رمضان» مقارنة بالسوق العادلة يتراوح من 25 لـ 30 %، في ظل تحرك الأسعار في بشكل كبير وسريع، مضيفا أن معارض أهلا رمضان توفر أساسيات السوق، مشيرا إلى أن السكر بـ 27 جنيها بالمعارض.

وطالب بضرورة تكافؤ الفرص في الأسواق من خلال الخضوع للقواعد الموحدة وعدم التمييز بين أي من القطاعات، مختتما: «السوق المصري منضبط لغياب عدم تكافؤ الفرص».

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