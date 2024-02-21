«اتصالات النواب»: مصر كشفت السجل الأسود للاحتلال أمام «العدل الدولية»

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر كشفت السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

بدوي: إسرائيل خالفت أحكام القانون الدولي

وقال «بدوي» في بيان، إن مرافعة مصر في محكمة العدل الدولية اليوم، أكدت مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن المرافعة تضمنت الأسانيد القانونية والموضوعية التي تؤكد عدم شرعية ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

75 عاما من الممارسات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

وأوضح أن مصر فندت في مرافعتها 75 عاما من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستخدام الممنهج والعشوائي للعنف ضد المدنيين.

وتابع في بيانه، أن مشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية تؤكد استكمال الدور المصري المحوري المعهود تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن استمرار الأفعال الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي، خاصة ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري.

ولفت إلى أن إسرائيل تقوم بحملات إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، داعيا إلى ضرورة التحرك بكل السبل لوقف هذه المجازر وتقويض إسرائيل بعقوبات دولية.