مواعيد أتوبيسات السوبرجيت المتجهة من القاهرة إلى الغردقة

أعلنت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مواعيد تحرك أتوبيسات السوبرجيت المتجهة من القاهرة إلى مدينة الغردقة على مدار الأسبوع، من خلال مكاتب الحجز المختلفة في القاهرة، في إطار التسهيل على المواطنين.

مواعيد أتوبيسات السوبرجيت من القاهرة إلى الغردقة

وكشفت وزارة النقل في بيان رسمي، أنّ مواعيد انطلاق الأتوبيسات المتجهة من القاهرة إلى الغردقة، كالتالي:

محطة نادي السكة

الساعة 8:15 صباحًا و1:45 مساءً.

محطة عبد المنعم رياض

الساعة 7:45 صباحًا و1:15 مساءً

المسافة من القاهرة إلى الغردقة

وأشار محسن جابر مدير إدارة المواقف بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ المسافة من القاهرة إلى الغردقة تبلغ نحو 450 كيلومترًا، يقطعها الأتوبيس في وقت يتراوح من 5 إلى 6 ساعات، يتخللها استراحة بمنطقة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، مدتها نصف ساعة.