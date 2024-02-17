مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 141 رحلة تقل آلاف السائحين

تستقبل مطارات الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، 141 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 29 ألف سائح من جنسيات مختلفة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

141 رحلة طيران سياحية على مدار اليوم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 141 رحلة طيران اليوم السبت، تنقل آلاف السائحين إلى فنادق مرسى علم والغردقة.

وأوضح «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر وصول 100 رحلة طيران سياحية مطار الغردقة تقل قرابة 21 ألف سائح من مختلف الجنسيات، ويستقبل مطار مرسى علم قرابة 8 آلاف سائح على متن 41 رحلة طيران سياحية.

ارتفاع رحلات الطيران السياحي إلى البحر الأحمر

وأكد الخبير السياحي ارتفاع نسبة معدلات حركة وصول الرحلات الطيران الأسبوعية إلى مطارات الغردقة ومرسى علم الأسبوع الجاري، حيث تعتبر الغردقة ومرسى علم وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب من مختلف دول العالم.