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السكة الحديد تكشف مواعيد قطار رقم 861 تحيا مصر «منوف – كفر الزيات»

كتب:

كريم روماني
05:31 م | السبت 17 فبراير 2024
حركة القطارات - صورة أرشيفية

حركة القطارات - صورة أرشيفية

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد قطار رقم 861 تحيا مصر «منوف – كفر الزيات»، موضحة أن القطار يتحرك من محطة منوف الساعة 8:05 مساءً ويصل إلى محطة سانجرج الساعة 8:12 مساءً ثم يتحرك منها الساعة 8:13 مساءً ويصل إلى محطة منشية سلطان الساعة 8:17 مساءً ثم يتحرك منها الساعة 8:18 مساءً.

ويصل القطار إلى محطة العراقية الساعة 8:22 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:23 مساءً ثم يصل إلى محطة عشما الساعة 8:26 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:27 مساءً ثم يصل إلى محطة الشهداء الساعة 8:30 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:31 مساءً.

محطات وقوف القطار 

ثم يصل القطار إلى محطة دنشواي الساعة 8:38 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:39 مساءً ثم يصل إلى محطة دناصور الساعة 8:43 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:46 مساءً ثم يصل إلى محطة زاوية البلقي الساعة 8:49 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:50 مساءً.

يصل قطار رقم 861 تحيا مصر إلى محطة بشتامي الساعة 8:53 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:54 مساءً، ثم يصل إلى محطة عمروس الساعة 8:58 مساءً ويتحرك منها الساعة 8:59 مساءً ثم يصل إلى محطة كوم مازن الساعة 9:02 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:03 مساءً، ثم يصل القطار إلى محطة طنوب الساعة 9:06 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:07 مساءً.

ثم يصل قطار «منوف – كفر الزيات» إلى محطة عزبة الحطيم الساعة 9:11 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:12 مساءً ثم يصل إلى محطة مشلا الساعة 9:16 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:17 مساءً ثم يصل القطار إلى محطة كفر مشلا الساعة 9:20 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:21 مساءً.

مواعيد وصول القطار 

يصل القطار إلى محطة قصر نصر الدين الساعة 9:26 مساء ًويتحرك منها الساعة 9:27 مساءً ثم يصل القطار إلى محطة الدلجمون الساعة 9:30 مساءً ويتحرك منها الساعة 9:31 مساءً وأخيراً يصل القطار إلى محطة كفر الزيات الساعة 9:35 مساءً.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.