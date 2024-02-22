انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة لمدة 8 ساعات.. «اعمل حسابك»

أعلنت شركة مياه الشرب انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة خلال الساعات المقبلة، مطالبة المواطنين باتخاذ حذرهم في أوقات الانقطاع بالمناطق المتأثرة حتى لا يصيبهم الضرر، حيث تقوم الشركة ببعض الإصلاحات.

وذكرت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن انقطاع المياه خلال الساعات المقبلة يأتي نظراً لأعمال اللحام على خط قطر 1000مم الخاص بشارع الخليج المصري.

انقطاع المياه خلال الساعات المقبلة

وسترتب على تلك الإصلاحات انقطاع المياه عن «شارع الخليج المصري ومتفرعاته – منطقة حدائق القبة بالكامل».

كما سينتج عن أعمال الإصلاحات ضعف المياه عن منطقة «مساكن الأحلام – منطقة الأشراف» بالزاوية الحمراء.

وسيتم قطع المياه عن المناطق المذكورة أعلاه اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 24-2-2024 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعات.

وتيسيرا على المواطنين، دفع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، ويمكن الاتصال بالخط الساخن على 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 لطلب السيارات الصالحة للشرب.