انقطاع المياه في مدينة رأس البر لكسر مفاجئ بالخط المغذي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، حدوث كسر مفاجئ في خط مياه قطر 12 بوصة المغذي لمدينة رأس البر، مما ترتب عليه ضعف المياه عن عدة مناطق، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لإصلاح العطل في أقرب وقت.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في مدينة رأس البر

وأكدت شركة «مياه دمياط»، في بيان، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه المفاجئ هي مناطق المستشارين، وتقسيم العاصي الجربي.

وأوضحت الشركة، أنها تأسف لهذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، حيث تم الدفع بكل معدات الشركة والفنيين والمهندسين لإنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

توفير سيارات مياه

ووفرت الشركة سيارات مياه يمكن طلبها من خلال الخط الساخن، حيث يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاستقبال أي شكاوى واردة، أو استفسارات، من خلال رقم 125 من أي خط أرضي أو محمول أو من خلال استقبال رسائل واتس آب على رقم 01013019333.