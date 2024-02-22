وكيل «خطة النواب»: الصفقة الاستثمارية الكبرى دليل على اقتراب حدوث انفراجة في الأفق الاقتصادي

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن بيان مجلس الوزراء، اليوم، والخاص بموافقة المجلس على صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي تدلل على اقتراب بداية حدوث انفراجة في الأفق الاقتصادي المصري، مع دخول استثمارات جديدة بالدولار، واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أشارت تصريحات مجلس الوزراء اليوم.

أزمة الفجوة الدولارية

وقال سالم إن أزمة الفجوة الدولارية الحالية لن تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية، وتوفر الدولار لإتمام صفقات الاستيراد، وتوفير السلع الأساسية، وتصحيح الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازي.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لإنعاش النشاط الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج بالشكل الذي يعود على المواطن إيجابا، ويهدئ من عواصف ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وربما تكون تلك الموافقة اليوم هي أولى الخطوات في هذا الاتجاه، ولفت إلى أن صفقات الحكومة مع المستثمرين في إطار التوجه العام للدولة نحو استغلال الأصول لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.