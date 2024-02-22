أستاذ تمويل: مصر من أكثر الدول جذباً للاستثمار إفريقيا وإقليميا

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن ما قامت به الدولة المصرية في الاقتصاد خلال السنوات العشر الماضية كان الهدف منه أمرين، الأول تحسين مستوى معيشة المصريين، والثاني تحسين بيئة ومناخ الاستثمار.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ القطاع الخاص يتبارى في إطار منافسة قوية، مشيرًا إلى أن المنافسة ليست فقط في المحيط الداخلي، ولكن كذلك في المحيطين الإقليمي والدولي.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: «الهدف الأساسي هو تحسين الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخول وكل ما تم خلال الفترة الماضية كان إعادة تأهيل البنية التحتية لجذب الاستثمارات، بجانب تطوير البنية التنظيمية».

واستطرد: «تم إنفاق ما يقرب من 10 تريليونات جنيه على تطوير البنية التحتية في مصر مؤخرا، وما تم إدخاله في الإطار التشريعي لتصبح مصر من أكثر الدول جذبا للاستثمار إفريقيا وإقليميا».