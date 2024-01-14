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وزير خارجية الصين: نشجع شركاتنا على الاستثمار في مصر واستيراد مزيد من المنتجات

كتب:

هاجر عمر
02:32 م | الأحد 14 يناير 2024
وانج يي وزير الخارجية الصيني

وانج يي وزير الخارجية الصيني

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إنّ الصين تدعم الاقتصاد المصري باستيراد المزيد من المنتجات المميزة من مصر، وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار ومزاولة الأعمال.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، أنّ مصر والصين تنتميان إلى الحضارات العريقة، ومن المهم تعزيز الحوار الحضاري بين البلدين وتحقيق تفاهم شعبي على مستوى أعلى.

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