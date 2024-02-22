أياما معدودات ويستقبل الأهالي شهر رمضان المبارك، وفي اليوم الأول من الشهر الفضيل يحرص جميع الصائمون على معرفة عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة المنيا.

عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار

وبحسب إمساكية شهر رمضان لسنة 1445 هجرية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة الإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بقسم النتائج والتقاويم، فإن أول أيام صيام شهر رمضان في محافظة المنيا سيكون 11 مارس 2024 الموافق الاثنين 1 رمضان، وستكون عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة المنيا 13 ساعة و37 دقيقة، وموعد الإفطار سيكون عن رفع آذان المغرب في تمام الساعة 6 و3 دقائق مساءا.

مواعيد أداء الصلاة الخمس المفروضة

وبعد معرفة عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة المنيا يحرص جميع أهالي المحافظة على معرفة مواعيد أداء الصلاة الخمس المفروضة في مواقيتها وهي بحسب إمساكية شهر رمضان ستكون في أول شهر رمضان الكريم كالتالي:

-الفجر: 4 و46 دقيقة.

-الظهر: 12 و7 دقائق.

-العصر:3و31 دقيقة.

-العشاء: 7و19 دقيقة.

- موعد السحور: 2و26 دقيقة.

-موعد الإمساك: 4و26 دقيقة.