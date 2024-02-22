عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار في شهر رمضان بالبحر الأحمر

أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان المبارك وتختلف عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة البحر الأحمر، في ظل فروق التوقيت بين المدن المصرية حسب إمساكية رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة.

موعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة البحر الأحمر

يأتي موعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة البحر الأحمر، في تمام الساعة 5:51 مساءً.

وتعد محافظة البحر الأحمر أول محافظة مصرية تٌفطر قبل محافظات مصر في تمام الساعة 5:51 مساءً طبقا لتقويم هيئة المساحة المصرية

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر

وتسجل عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان بمحافظة البحر الأحمر 2024 حسب الهيئة العامة للمساحة المصرية، قسم النتائج والتقاويم 13:37ساعة صيام.

استعدادات البحر الأحمر لشهر رمضان

وأشار الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إلى استعدادات مديرية الأوقاف لشهر رمضان الكريم بحملة تطهير، وتعقيم المساجد.