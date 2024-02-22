نادي مطوبس الرياضي بكفر الشيخ يجري اختبارات ترقي أحزمة الكاراتيه

شهد نادي مطوبس الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عرساً رياضياً اجتمع فيه لاعبو فريق الكاراتيه وجهازهم الفني بلجنة حكام اختبار الأحزمة بالاتحاد المصري للكاراتيه، حيث تمت اختبارات الأحزمة لـ 68 لاعبا، التي انتهت بنجاح ساحق لجميع اللاعبين، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نادي مطوبس الرياضي يجري اختبارات ترقي أحزمة الكاراتيه

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى إشادة أعضاء لجنة الاختبار بالمستوى الفني الرائع للاعبي الكاراتيه، مقدماً الشكر للجهاز الفني للكاراتيه، ومجلس إدارة نادي مطوبس الرياضي، لافتاً أنّ فريق الكاراتيه هو نتاج إصرار قوي على خروج فريق رياضي يُمثل كفر الشيخ في محافل رياضية داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح «محروس»، أنّ فريق الكاراتيه قدم عرضا مميزا في اللياقة و«الكيهونات والكاتات والقتال الحر»، تحت قيادة كابتن حازم زغاوة، وأحمد عبد المنعم، مدربا الفريق، كما ثمن المشرف الرياضي دور المركز في تدريب الأشبال والزهرات على هذا النوع المختلف من الرياضة، والارتقاء بقدراتهم البدنية ولياقتهم، متمنيا أن تكون لعبة الكاراتيه على سلم الأولويات الرياضية جنباً إلى جنب مع الألعاب الأخرى.

اختبارات ترقي أحزمة الكاراتيه

عُقدت لجنة الاختبار بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل الرياضة بالمديرية، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومتابعة أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل نادي مطوبس الرياضي.