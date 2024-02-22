اختيار عايدة محي الدين نائبا لرئيس لجنة شؤون المرأة بمنظمة العمل العربية

اختارت لجنة شؤون عمل المرأة العربية، بمنظمة العمل العربية، السيدة عايدة محي الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ورئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبا لرئيس اللجنة عن فريق العمال بمنظمة العمل العربية.

شؤون عمل المرأة العربية

جاء ذلك خلال انعقاد لجنة شؤون عمل المرأة العربية اجتماعها الأول للعام الحالي 2024 الذي عُقد بالقاهرة، وجرى خلاله مناقشة جدول أعمال لجنة شؤون عمل المرأة العربية الدورة الثانية والعشرين، وإجراء انتخابات أمانة اللجنة والتي حصلت عايدة محي الدين، علي نائب رئيس اللجنة عن مصر.

أنشطة اللجنة

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع البنود الخاصة بجدول أعمالها أهمها:

انتخاب الأمانة العامة للجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية والقيمة الاقتصادية لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وتأثير ذلك على تشغيل المرأة العربية.

بالإضافة إلى استعراض أنشطة اللجنة شؤون 2025-2024، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.