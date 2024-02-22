ميرال الهريدي: الصفقة الاستثمارية للحكومة تساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي

ثمّنت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، قرارات مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مؤكدة أن هذه الاستثمارات تفتح الباب أمام زيادة موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي والعملة الصعبة.

نجاح الدولة المصرية

وأكدت ميرال الهريدي في بيان لها اليوم، أن هذه الاستثمارات تعكس نجاح الدولة المصرية على الصعيد السياسي والاقتصادي في إبرام صفقة تدعم ملف الاقتصاد المصري، وذلك من خلال خطوات تجذب مزيدا من المشروعات والاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن هذا يعكس أيضًا نجاح خطوات الحكومة في توفير بيئة تشريعية وتنفيذية للاستثمار والمستثمرين محليًا ودوليًا.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة عكفت على توفير مزيدا من الحوافز الاستثمارية وتذليل العقبات ومنح مميزات لتسهيل الاستثمار في مصر، سعيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات المختلفة، وصناعة سياج أمني يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والتقدم التنموي رغم أي تحديات، وهو ما مكنها من الصمود خلال أزمة كورونا ومرورا بالأحداث الروسية الأوكرانية وحتى الأزمات الراهنة المحيطة والتي أثرت على اقتصاديات كبرى.

الإصلاح الاقتصادي

وأشارت النائبة ميرال الهريدي، إلى أن هذه الجهود وهذه الصفقة سيكون لها تأثيرات كبرى أيضًا على الإصلاح الاقتصادي الذي تمضي فيه مصر، وتسهم في حل أزمة النقد الأجنبي وتوفيره، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في الداخل.