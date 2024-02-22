طريقة عمل زينة رمضان في المنزل بأشكال متنوعة.. وفري وفرحي أسرتك

تعد زينة رمضان واحدة من مظاهر البهجة في الشهر الكريم، ولا تكتمل الفرحة إلا بها، ونستعرض في هذا التقرير طريقة عمل زينة رمضان بأشكال وأفكار متنوعة.

طريقة عمل زينة رمضان تختلف من مكان لأخر، ويتم صنعها في المنزل بأدوات بسيطة، ويتطلب الأمر خامات مختلفة مثل القماش أو الورق الملون والإضاءة، ويمكن عمل زينة رمضان بورق الفوم من خلال الخطوات التالية:

- أوراق الفوم الملونة.

- أداة حادة مثل «الموس».

- خيط رفيع.

- مواد لاصقة، مثل الغراء أو الشمع اللاصق.

- قلم رصاص ومسطرة.

خطوات تحضير زينة رمضان

- في البداية يتم رسم الفانوس 4 مرات، باستخدام القلم الرصاص والمسطرة.

- أداة حادة لتقطيع الورق.

- قص الأجزاء.

- رسم الأشكال التي تريدها سواء تمثلت في النجوم أو القمر وغيرها.

- استخدم الغراء للصق أجزاء الفانوس.

- بعد ذلك يتم تخييط الأجزاء ببعضها البعض عن طريق الخيط.

- صمم شريطا من الفوم، والصقه في الأعلى، لتسهيل إمساك الفانوس.

طريقة عمل زينة رمضان بالأكياس

يمكن عمل زينة رمضان بالأكياس، حيث تتطلب المكونات التالية:

- إحضار عدد من الأكياس.

- قص الأكيس من الجانبين.

- تثبت إلى نصفين وتقص إلى العديد من القطع.

طريقة عمل زينة رمضان بالكروشية

يفضل بعض الأشخاص عمل زينة رمضان بالكروشية، حيث يمكن تحضيرها من خلال الخطوات التالية:

- في البداية استخدم غرزة الحشو أو السلسلة أو أي نوع من الخيوط المخصصة للكروشية.

- عمل أشكال كثيرة من الزينة سواء كانت نجمات أو مثلثات أو على شكل هلال.

- يتم التثبيت على سلسلة طويلة من الكروشيه ويزين بها المنزل.