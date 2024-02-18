أسعار زينة رمضان 2024.. فوانيس وفروع مضيئة بأسعار تبدأ من 5 جنيهات

يحتفل المصريون بقدوم شهر رمضان كل عام، بعددٍ من المظاهر والعادات المختلفة والمتوارثة عبر الأجيال، والتي من أبرزها تعليق الزينة والفوانيس في الشوارع وحول المنازل والحارات، وتختلف أسعار زينة رمضان 2024 وفقًا لعدة عوامل، كالنوع والجودة والخامة والسعر.

أنواع زينة رمضان

زينة رمضان عبارة عن أدوات وديكورات تُستخدم لإضفاء جو من البهجة والجمال خلال شهر رمضان، تشمل زينة رمضان العديد من الأنواع، مثل:

- الفوانيس: وهي رمزٌ أساسي لشهر رمضان، وتتوفر بأشكال وأحجام وألوان مختلفة.

- الهلال والنجمة: رمزان دينيان يرتبطان بشهر رمضان.

- اللافتات والزينة الورقية: تُستخدم لتزيين الجدران والأسقف.

- الإضاءات: تُستخدم لإضاءة المنازل والشوارع.

- الديكورات الخشبية والزجاجية: تُستخدم لإضفاء لمسة جمالية على المنازل.

أسعار زينة رمضان

تختلف أسعار زينة رمضان حسب النوع والحجم والجودة، وهي وفقا لمواقع البيع الإلكترونية كالتالي:

- تبدأ أسعار الفوانيس من 10 جنيهات إلى 500 جنيه.

- تبدأ أسعار الهلال والنجمة من 5 جنيهات إلى 100 جنيه.

- تبدأ أسعار اللافتات والزينة الورقية من 2 جنيه إلى 50 جنيها.

- تبدأ أسعار الإضاءات من 10 جنيهات إلى 200 جنيه.

- تبدأ أسعار الديكورات الخشبية والزجاجية من 20 جنيها إلى 500 جنيه.

- فرع إنارة مع مشبك بطول 6 أقدام، بإضاءة بيضاء دافئة لتزيين غرفة الأطفال مع صور وزهور ومشبك: بسعر 90 جنيها.

- فرع زينة مضيئة ألوان 3 أمتار: يأتي سعرها بنحو 40 جنيها.

- ستارة هلال ونجمة مضيئة باللون الأصفر: يبلغ سعرها نحو 260 جنيها.

- فرع زينه 4 أمتار مشابك للصور: بسعر 40 جنيها.

- سعر فانوس الصاج ملون حجم صغير: يبلغ نحو 230 جنيها.

- فرع زينة ورقي ملون 4 أمتار بسعر 20 جنيها.

نصائح لشراء زينة رمضان

نظرا لتعدد أنواع زينة رمضان وتفاوت أسعارها بشكل كبير، فهناك عددا من النصائح التي ينبغي مراعاتها من أجل الحصول على الزينة المناسبة، بأسعار معقولة، وهي كالتالي:

- حدد ميزانيتك قبل الشراء.

- قارن الأسعار بين مختلف المتاجر.

- اختر زينة رمضان ذات الجودة العالية.

- احرص على شراء الزينة المناسبة لمساحة منزلك.

- استخدم زينة رمضان لإضفاء جو من البهجة والجمال على منزلك.